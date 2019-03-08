نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأمر بالمعروف”: 74% من مطالب المبتزين “جنسية”.. وتحدد 9 سلوكيات تكشف المبتزين
08/03/2019   3:35 م

“الأمر بالمعروف”: 74% من مطالب المبتزين “جنسية”.. وتحدد 9 سلوكيات تكشف المبتزين

+ = -
911

قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن 74% من مطالب المبتزين هي مطالب جنسية، و14% منها مالية، و12% مطالب أخرى.

وحددت الهيئة 9 مؤشرات تبين سلوكيات المبتزين، مبية أنه في حال تعرض الشخص لواحد منها على الأقل فإنه يكون بذلك أصبح هدفاً للابتزاز.

وأبانت أن من تلك المؤشرات أن المبتز يعطي وعوداً كثيرة ونادراً ما يحافظ عليها، ويتجاهل باستمرار حاجات ورغبات الطرف الآخر، ويتصف دائماً بالأنانية، مضيفة أن المبتز دائماً يريد المزيد، ويهدد بإنهاء العلاقة إذا لم تتم الاستجابة لطلباته، كما يهدد بجعل حياة الطرف الآخر صعبة إذا لم ينفذ ما يطلبه منه. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة أطلقت مؤخراً حملة “حصين” لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللتوعية بمخاطر الابتزاز وكيفية الحماية منها وآلية تقديم البلاغات عنها، داعية الجميع للتفاعل مع الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك 5 مسببات لوقوع الشخص ضحية للابتزاز.

“الأمر بالمعروف”: 74% من مطالب المبتزين “جنسية”.. وتحدد 9 سلوكيات تكشف المبتزين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031650.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.