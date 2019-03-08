“حقن الإبل” يُطيح بـ5 متسابقين في مهرجان الملك عبدالعزيز.. وهذه عقوبتهم

أعلنت لجنة الجزاءات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن استبعاد 5 مشاركين من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، ما لم يتم تسديد الغرامة المطلوبة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها رصدت وقوع خمس مخالفات من أربعة سعوديين ومتسابق إماراتي؛ حيث قام المخالفون بعمليات حقن للإبل بغرض إضفاء المزيد من الجمال عليها؛ لتحصل على مراكز متقدمة في السباقات.
وبيّنت اللجنة أن المخالفين هم سيف سعد منيف الرسام (سعودي) وحمود هليل عبيد العتيبي (سعودي) ومحمد فهد البادي الدوسري (سعودي) وعوض سالم عوض المنهالي (إماراتي).
وسدد هؤلاء الأربعة الغرامة المطلوبة منهم وأتيحت لهم الفرصة في استكمال المنافسة، بينما المتسابق المستبعد الخامس نايف فرحان محمد الدوسري (سعودي) لم يسدد الغرامة وتم استبعاده بشكل نهائي.
ودعت اللجنة جميع المتسابقين إلى الالتزام بالقوانين؛ لتفادي الوقوع في المخالفات والاستبعاد من المنافسة.