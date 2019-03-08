بالفيديو.. أسر تترك أبناءها في المصحات النفسية.. وتمتنع عن استلامهم بعد اكتمال العلاج

وثّق برنامج تلفزيوني حالات لمرضى نفسيين يمكثون في المصحات العلاجية لسنوات، دون اهتمام أهلهم بهم، إضافة إلى امتناعهم عن استلامهم عندما يمتثلون للشفاء.
وأظهر برنامج “ما لم تر” على قناة “mbc”، حالة لمريضة ادّعت تعرضها للعنف من أشقائها بعد وفاة والدتها، وإدخالهم لها للمصحة النفسية؛ كي يتخلصوا منها، وبينما أكدت المصحة النفسية إصابة الفتاة بمرض “الفصام”، أوضحت أنها تماثلت للشفاء، وأن أهلها رفضوا الحضور للمستشفى واستلامها بعد اكتمال علاجها.
وبيّنت إدارة المصحة أن هناك حالات كثيرة لمرضى نفسيين تصاب أسرهم بالسأم منهم، واليأس من تحسن حالتهم، فيضطرون إلى إدخالهم المصحة وتركهم فيها، موضحة أنها نفذت برنامج “الرعاية المنزلية” حتى تقنع تلك الأسر، بأن المصحة ستتابع حالة أبنائهم وهم يجلسون في بيوتهم، إذا كانت لديهم انتكاسات متكررة، على أمل ألا يتركوهم في المصحة ثم يهربون منهم.