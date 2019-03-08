وزير الإعلام يوجه بتحصين بيئة العمل الإعلامي من التحرش عبر تدابير وقائية

اعتمد وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس الخميس، لائحة التدابير الوقائية من جريمة التحرش في بيئة العمل بالوزارة والقطاعات التابعة لها وفق صيغة اشتملت على مقدمة و٢١ مادة.
وتضمن القرار الإداري توجيه الوزير للجهات المعنية في الوزارة، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتعميم اللائحة الوقائية على منسوبيها، والتقيد بما ورد فيها، وعقد حلقات إرشادية لهم والتعريف باللائحة سنوياً، ويتعهد كل موظف بالعلم بها، والالتزام بما ورد فيها.
جاء ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية يحظى جميع العاملين فيها من الجنسين بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، وبناءً على مرسوم ملكي صادر بتاريخ 16/9/1439هـ، بشأن نظام مكافحة جريمة التحرش.