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أخبار محلية > الباحة: تغريم شركة 35 ألف ريال لمماطلتها في دفع رواتب أحد العمال
08/03/2019   12:21 م

الباحة: تغريم شركة 35 ألف ريال لمماطلتها في دفع رواتب أحد العمال

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أصدرت الدائرة العمالية في المحكمة العامة بمنطقة الباحة حكماً بتغريم شركة مبلغ 35 ألف ريال؛ لإدانتها في واقعة مماطلة بتأدية حقوق أحد العاملين لديها.

وتضمن الحكم الصادر إيداع مبلغ العقوبة المالي في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك إلزام الشركة بدفع الرواتب المتأخرة للعامل.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن أحد العاملين بالشركة تقدم للدائرة العمالية بطلب لإلزام الشركة بتسليمه الأجور المتأخرة لـ 13 شهراً بمبلغ إجمالي 35 ألف ريال، يضاف إليها مكافأة نهاية الخدمة.

وقررت الدائرة الانحياز إلى طلب العامل بعدما قدم الأوراق والبيانات التي تثبت صحة شكواه، بينما تخلّف ممثل الشركة عن الحضور رغم تبلغها تبليغاً إلكترونياً حول الواقعة.

الباحة: تغريم شركة 35 ألف ريال لمماطلتها في دفع رواتب أحد العمال

أخبار محلية
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