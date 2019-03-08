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أخبار محلية > “الصحة”: قرار انتقال الموظفين خلال المرحلة المستهدفة من التحول يعود إليهم
08/03/2019   12:20 م

“الصحة”: قرار انتقال الموظفين خلال المرحلة المستهدفة من التحول يعود إليهم

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قالت وزارة الصحة إن قرار منسوبيها في الانتقال خلال المرحلة المستهدفة من برامج التحول في القطاع الصحي قرار اختياري يعود إليهم، مشيرة إلى أن دورها سينحصر في تقديم المعلومات عن فوائد الانتقال وآليته.

وأكدت الوزارة، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنها تعمل وفق خُطط مرحلية تحت مظلة التحول في القطاع الصحي، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، بتنفيذ برامج متعددة منها التحول المؤسسي.

وأوضحت أن التحول المؤسسي جرى تطويره ليحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن الجهات الرقابية والتشريعية، من خلال تكوين تجمعات صحية مملوكة للدولة، هدفها تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

“الصحة”: قرار انتقال الموظفين خلال المرحلة المستهدفة من التحول يعود إليهم

أخبار محلية
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