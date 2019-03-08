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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
08/03/2019   12:19 م

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن و القيصومة) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

كما يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وفق “أخبار 24”.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أخبار محلية
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