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أخبار محلية > رئيس مشروع “القدية”: المشروع سيوفر مليارات الدولارات التي ينفقها السعوديون على السياحة بالخارج
08/03/2019   12:18 م

رئيس مشروع “القدية”: المشروع سيوفر مليارات الدولارات التي ينفقها السعوديون على السياحة بالخارج

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أوضح الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار “مايكل راينيجر” أن من ضمن خطط مشروع القدية توفير الأموال المهاجرة التي ينفقها السعوديون على السياحة بالخارج، والتي تصل إلى مليارات الدولارات.

وقال مايكل في جلسة حوارية أمس الخميس ضمن المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك5″، إن المرحلة الأولى للمشروع ستكتمل في غضون 4 أعوام، لافتاً إلى أن المشروع يوفر مصادر دخل متنوعة، ويضيف منتجات جديدة لسوق السياحة والترفيه. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المشروع سيوفر 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030، كما أنه يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، في مجالات المقاولات، والترفيه والطب الرياضي، والمطاعم والمقاهي، والفندقة، والملاعب والمتنزهات البرية، وغيرها.

رئيس مشروع “القدية”: المشروع سيوفر مليارات الدولارات التي ينفقها السعوديون على السياحة بالخارج

أخبار محلية
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