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أخبار محلية > “الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق اليوم الجمعة
08/03/2019   12:25 م

“الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق اليوم الجمعة

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات بتعرض مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية وحائل اليوم (الجمعة) لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح النظام أن المنطقة الشرقية وتحديداً حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة لها ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

وبيّن النظام أن تلك الحالة ستتأثر بها مناطق الجوف وخاصةً القريات وسكاكا ودومة الجندل، وكذلك منطقتا الحدود الشمالية وحائل، لافتةً إلى أن تلك الحالة سيصل تأثيرها إلى بعض المناطق حتى السادسة من مساء اليوم.

“الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق اليوم الجمعة

أخبار محلية
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