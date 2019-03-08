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أخبار محلية > “المياه”: لا صحة لصدور فواتير بـ50 ألفا.. وهذا سبب سحب عدادات بعض المشتركين
08/03/2019   12:16 م

“المياه”: لا صحة لصدور فواتير بـ50 ألفا.. وهذا سبب سحب عدادات بعض المشتركين

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أكد المتحدث باسم فرع المياه بالمدينة المنورة محمد التاسي عدم صحة ما يتردد حول صدور فواتير لمشتركين تصل إلى 50 ألف ريال في بعض المنازل.

وأرجع ارتفاع بعض الفواتير لوجود تسربات في الخزانات الأرضية والعلوية في المنازل، وخلل في العوامات والتوصيلات، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم التحقيق حول بعض الشكاوى التي وردت من مواطنين وتبين أن هناك تسربات في منازلهم.

وأبان أن “المياه” تتعامل مع أي اعتراضات من المشتركين حيث يتم إرسال فريق للتأكد من عدم وجود تسربات بالمنزل، وأنه في حال التأكد من عدم وجود خلل ستصحح فاتورة المشترك فوراً.

وأوضح التاسي أن سحب بعض العدادات من المشتركين تم بسبب رفضهم سداد الفواتير وتراكمها لسنوات،أو عدم تحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن عملية سحب العداد تأتي كإجراء أخير بعد اتخاذ عدة خطوات وإجراءات، وإرسال إنذارات للمشترك وإمهاله.

“المياه”: لا صحة لصدور فواتير بـ50 ألفا.. وهذا سبب سحب عدادات بعض المشتركين

أخبار محلية
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