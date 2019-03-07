قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم الواحد، أي ما يعادل ملعقة شاي صغيرة.
وأوضحت أن للملح آثارًا سلبية على الصحة، ترتبط بالاستهلاك المفرط؛ إذ يمكن أن يسبب جلطات دماغية وارتفاعاً في ضغط الدم، وأمراض القلب.
وأفادت أن بإمكان المستهلكين معرفة مقدار ما يحتوي عليه منتج غذائي ما من الملح عبر قراءة البيانات الموجودة على البطاقة الغذائية، حيث إن “الصوديوم” يعني الملح؛ لأن اسم الملح الكيميائي هو “كلوريد الصوديوم”.
ويمكن للمستهلكين كذلك ملاحظة أن للملح في البطاقات الغذائية أسماء أخرى، مثل: فوسفات الصوديوم (الملح البحري)، ونترات الصوديوم (باكنج باودر)، وبنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم (باكنج صودا)، وغلوتامات أحادية الصوديوم.
وفق “أخبار 24”.