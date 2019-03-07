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أخبار محلية > الفالح: مجمع الملك سلمان في رأس الخير سيوفر 80 ألف وظيفة.. واكتشفنا كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر
07/03/2019   11:07 م

الفالح: مجمع الملك سلمان في رأس الخير سيوفر 80 ألف وظيفة.. واكتشفنا كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير سيسهم في توظيف عشرات الآلاف من السعوديين.

وأوضح أن المشروع الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 60 مليار ريال سيوفر 80 ألف وظيفة في مجال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية وصناعة القاطرات البحرية وخدمات الإمداد البحري.

من جهة أخرى، قال الفالح: إن شركة أرامكو السعودية ستكثّف خلال العامين المقبلين عمليات استكشاف الغاز، وذلك بعد اكتشاف كميات كبيرة منه في البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

وأشار الوزير – خلال جولة تفقدية لمجمع رأس الخير أجراها اليوم الخميس – إلى أن توسيع أرامكو لعمليات الاستكشاف سيخضع لنتائج دراسة الجدوى الاستثمارية من المشروع.

الفالح: مجمع الملك سلمان في رأس الخير سيوفر 80 ألف وظيفة.. واكتشفنا كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

أخبار محلية
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