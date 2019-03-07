نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السديس” يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة برئاسة الحرمين الشريفين
07/03/2019   11:07 م

“السديس” يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة برئاسة الحرمين الشريفين

+ = -
872

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة لعدد من الوكالات والإدارات بالرئاسة.

وشملت القرارات تكليف أحمد بن محمد المنصوري وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، والدكتور سعيد بن محمد المحيميد وكيلاً للرئيس العام للشؤون الإدارية.

ودعا السديس الملكفين الجدد لاستشعار المسؤولية والأمانة التي أوكلت إليهم، وضرورة الحرص الدائم على العمل الجاد، مبيناً أن هذه المناصب ما هي إلا تكليف ببذل المزيد من الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

“السديس” يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة برئاسة الحرمين الشريفين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031586.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.