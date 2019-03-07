وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، إلى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية.
والتقى الجبير برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أشادت أمس (الأربعاء) بجهود المملكة في تخفيف التوتر مع الهند، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات عدة لتحسين العلاقة مع جارتها.
#اسلام_آباد | #پاکستانی #وزیر_اعظم جناب #عمران_خان نے وزیر مملکت برائے خارجہ امور وزراء کابینہ کے رکن #عادل_الجبیر کا استقبال کیا.
🇵🇰🇸🇦@pid_gov @KSAMOFA pic.twitter.com/gZPJ6dIgNY
— السفارة في باكستان – سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) ٧ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.