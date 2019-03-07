بالفيديو.. “الفالح”: الصناعة محور اقتصاد المستقبل في المملكة.. ومنها تتولد مئات الصناعات التحويلية

زار وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم الخميس، عدداً من الشركات في مدينة الجبيل الصناعية، منها “المتقدمة للبتروكيماويات”، و”أرامكو السعودية توتال للتكرير”، و”البتروكيماويات ساتروب”، و”صدارة للكيميائيات”.
وأكد الفالح أن الصناعة هي المحور الأساسي لاقتصاد المستقبل في المملكة ومن خلال هذه الصناعات الأساسية ستتولد عشرات بل مئات من الصناعات التحويلية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة ومبتكرة، مشيراً إلى أن المواطن السعودي هو العنصر الأساسي لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المستثمرين سيحصلون على منتجات من هذه المصانع ويقومون بإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية جداً تُصدر بعضها، لتكون سلاسل إمداد لصناعات المستقبل التي نبنيها من خلال برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، سواء أكانت صناعة سيارات أم صناعات عسكرية وغيرها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الفالح تفقد مشاريع شركة ساتروب وإنجازاتها ومنتجاتها من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها، وتجول داخل الشركة التي تضم 33 مصنعاً، كما اطلع على منتجات شركة “صدارة” ومشاريعها الاستثمارية التي تدعم رؤية المملكة 2030.
فيديو | وزير #الطاقة: المواطن السعودي هو العنصر الأساسي لـ #رؤية_المملكة2030#الإخباريةpic.twitter.com/Yf6IVVZjmQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ مارس ٢٠١٩
فيديو | وزير #الطاقة: الصناعة هي المحور الأساسي لاقتصاد المستقبل في #المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/aB0XL8Vlfd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ مارس ٢٠١٩