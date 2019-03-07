بالفيديو.. د. هيا العواد توضح كيف استطاعت التوفيق بين منصبها كوكيل وزارة وإدارة منزلها

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحدّثت وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الموازي هيا بنت عبدالعزيز العواد لبرنامج “صباح السعودية” الإخباري، صباح اليوم الخميس، عن قدرة المرأة العاملة بوجهٍ عام والمرأة العاملة في المملكة بوجهٍ خاص على التوفيق بين العمل وإدارة متطلبات المنزل.
ورداً على سؤال “كيف استطعتِ التوفيق بين مهام المنصب ومتطلبات المنزل”، قالت العواد: حقيقةً هذا السؤال طُرح عليّ عدة مرات، لكن أنا شخصياً وزميلاتي قد يؤيدنني في ذلك أرى أن الأمر لا يمثل عائقاً أمام المرأة كونها متعددة القدرات بطبيعتها”. وفق “أخبار 24”.
كما تحدثت عن دور الأسرة وموقفها من ذلك: “أن الأسرة كانت دائماً هي المشجع والمحفّز لي، ولا أنفي حاجة البيت إلى الرعاية الكافية أحياناً لتأثر بعض أفراده، ولكن يبقى العمل واجباً وطنياً”.
د. هيا العواد كيف استطاعت توفق بين المنصب والمنزل؟.#اليوم_العالمي_للمرأة#صباح_السعوديةpic.twitter.com/HkgA9GKV1A
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) ٧ مارس ٢٠١٩