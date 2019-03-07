“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم بعد ثبوت التستر التجاري في التمور ببريدة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وثبت للمحكمة تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه لحسابه الخاص، وقررت المحكمة الجزائية ببريدة تغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير في صحيفة محلية على نفقتهما.
وكان مراقبو الوزارة قد تمكنوا خلال جولات تفتيشية على أسواق التمور في القصيم، من ضبط أدلة مادية ومستندات تثبت التستر التجاري بين المواطن والمقيم بالاستثمار في التمور، حيث أحيلا للمحكمة التي أصدرت حكمها المذكور.وفق “أخبار 24”.