وزارة “الحج” تفوز بجائزتين لأفضل إبداع إعلامي عن فيلم “مناسك” ووسم “نحبك يا ضيف الرحمن”

فازت وزارة الحج والعمرة بجائزة “رحلة الجسد والروح الإعلامية”، لأفضل إبداع إعلامي للقطاع الحكومي عن فيلم “مناسك ١٤٥١هـ – 2030″، وكذلك عن وسم “نحبك يا ضيف الرحمن”؛ الذي أطلقته وكالة الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة لبرنامجها الترحيبي بزوار المدينة المنورة.
جاء ذلك ضمن الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي عقد في المدينة المنورة برحاب جامعة طيبة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافتتحه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
وحصلت وكالة الوزارة لشؤون الزيارة على الجائزة التي حملت عنوان “رحله الجسد والروح” نظير ما قدمته من جهود إعلامية رقمية مميزة عن الوسم “نحبك يا ضيف الرحمن” خلال موسم حج 1439 التي كان لها الأثر البالغ في نقل صورة واقعية للجهود والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية في خدمة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن فيلم “مناسك 1451هـ -2030″، الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الإعلامية مشهداً تصويرياً لما سيكون عليه الحج بعد 12 عاماً ويوافق عام 2030م.
ويجسد حجم الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات في تسهيل مناسك الحج، حيث إنه وبعد التسجيل في التطبيق الخاص بالحج يتلقى الحاج صندوقاً يحتوي على بطاقة خاصة وسوار يرافقه طوال رحلة الحج، مع سماعة أذن تعطيه معلومات إرشادية في كل تنقلاته طوال رحلته في المشاعر والأماكن المقدسة.