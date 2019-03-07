أعلن اتحاد الكرة أسماء طواقم التحكيم الأجنبية الذين سيقودون مباريتي اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتجمع الأولى الشباب والفيصلي بالرياض، فيما يواجه التعاون في الثانية فريق الرائد بالقصيم.
ولإدارة المباراة الأولى بين الشباب وضيفه الفيصلي، التي تنطلق عند الساعة 6:40 بالرياض، اختير طاقم تحكيم هولندي يقيادة بول فان بوكيل حكم ساحة، وخوست فان زيلين مساعد أول، وديفي غوسيسنس مساعد ثاني، ودانيلو غروجيتش كحكم رابع، وللفيديو الحكم دينيس هيخلير.
وكُلف لإدارة ديربي القصيم بين التعاون والرائد، والذي سينطلق عند الساعة 8:30 مساءً، طاقم تحكيم نيوزلندي بقيادة ماتيو كونجر كحكم ساحة، وسيمون لونت مساعد أول، ومساعد ثان تفيتا ماكاسيني، وحكم رابع إيجور باجاك، وحكم فيديو روبرت ديبيرينك.
وفق “أخبار 24”.