افتتحه محافظ الدلم ويحوى أركاناً مختلفة .. ملتقى لنبي مستقبلاً في نسخته العاشرة

اللجنة الإعلامية للملتقى ـ عائشة محمد الذياب
من منطلق ما تؤديه الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم من أدوار لخدمة المجتمع لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ” إعفاف المحتاج وتنمية الموارد وبناء المجتمع” من خلال عدة لجان وأقسام تؤدي مهاماً متنوعة سعياً لتحقيق أهداف الجمعية. ومن أهم تلك الأقسام الفرع النسائي بالجمعية والذي يقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات، ومن أهم تلك الفعاليات :
” ملتقى لنبني مستقبلا” الذي يقام سنويًا وذلك بمقر المستودع الخيري التابع للجمعية، ويتم هذه السنة عامه العاشر والذي افتتحه محافظ الدلم الأستاذ ثامر الشتوي حيث يبدأ “ملتقى لنبني مستقبلا 10” – بمشيئة الله – لهذا العام اليوم الخميس ١٤٤٠/٦/٣٠ هـ ويستمر لمدة ثمانية أيام ليتنهي في يوم الخميس ١٤٤٠/٧/٧هـ . وتكمن رسالة الملتقى في خدمة المجتمع النسائي بالمحافظة بتخصيص وقت من المتعة والفائدة في جو من الخصوصية والراحة كما يحقق العديد من الأهداف المختلفة سواء اجتماعيًا، ثقافيًا، علميًا واقتصاديًا؛ فهو يضم تحت سقفه مجموعة متنوعة من الفعاليات الاجتماعية والتربوية بجانب فعاليات مسرح الطفل، الخيمة الشعبية، أركان الفتيات المليئة بالفوائد والمتجددة بالإبداع.
كما يمثل الملتقى بوابة رسمية لمشاركة الأسر المنتجة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتسهيل وصولهم للجمهور وصناعة قاعدة من العملاء تمتد العلاقة التجارية معهم بعد نهاية الملتقى ومما يبعث على السرور أن عدداً من تلك الأسر المنتجة التي شاركت في الملتقيات السابقة استغنت بفضل الله وحققت الاكتفاء الذاتي، فقد تحولت مشاركاتهم البسيطة إلى مشاريع تجارية أصبحت مصدر دخل جيد لتلك الأسر.
ومن جانب آخر، فإن الملتقى يعطي اهتماما بالطفل حيث ينظم مسابقات وفعاليات وأركانا خاصة بالطفل لتنمية مهاراته في جو من المتعة والبهجة كما يقدم الملتقى جوائز لسحوبات تشمل الصغار والكبار في ظل من الترقب والحماس.
وأخيرًا، ملتقى ” لنبني مستقبلًا 10″ قائم على تعزيز القيم لدى الفتيات المشاركات في التنظيم حيث أنه يعزز مبدأ العمل التطوعي، والعمل بروح الفريق، والإبداع، والاحترافية وعبر الخرج اليوم نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم ) على دعمهم اللامحدود للجمعية لتحقيق رسالتها في وطن ينعم بالرخاء والأمن والأمان.