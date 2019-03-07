إلزام النصر بسداد 8 ملايين

ألزمت غرفة فض المنازعات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر بسداد 8 ملايين ريال لنادي القادسية قبل 12 إبريل المقبل، حسبما أفصحت مصادر موثوقة.
وشرحت لـ “الرياضية” المصادر أن هذا المبلغ يمثل ما تبقى من مستحقات القادسية نظير بيعه عقد عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر، في يناير 2018، للنصر، الذي كان سلمان المالك يترأسه آنذاك.
وبلغت قيمة شراء العقد 13 مليونًا، سدد النصر 5 منها عند التعاقد، وتبقت دفعتان، قيمة كل منها 4 ملايين.
ووفقًا للمصادر، كان يفترض تسديد هاتين الدفعتين في يوليو وديسمبر 2018 على الترتيب، بموجب اتفاقية وقعها النصر مع معدي الهاجري، رئيس القادسية آنذاك.