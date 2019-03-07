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اخبار رياضية > إعلان حكام مباريات الفرق السعودية بدوري الأبطال
07/03/2019   1:47 م

إعلان حكام مباريات الفرق السعودية بدوري الأبطال

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حددت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، هوية الأطقم التي ستدير لقاءات الجولة الثانية، لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، التي ستقام الأسبوع المقبل.

وكلفت اللجنة طاقم تحكيم أردني، بقيادة أحمد العلي، لإدارة مباراة الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي.

كما كلفت طاقمًا من هونج كونج، بقيادة الحكم كواك مان، لإدارة مباراة النصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني.

وتم تكليف طاقم تحكيم أردني، بقيادة أدهم مخادمة، لإدارة مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري.

وسيدير طاقم تحكيم سنغافوري، بقيادة الحكم محمد تقي، مباراة باختاكور الأوزبكي ضد الأهلي السعودي. وفق “أخبار 24”.

إعلان حكام مباريات الفرق السعودية بدوري الأبطال

اخبار رياضية
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