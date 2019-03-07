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أخبار محلية > المُبتعثة تهاني المنيع تعلق على ردة الفعل حول مقطع الفيديو الخاص بها.. وتروي التفاصيل
07/03/2019   8:34 ص

المُبتعثة تهاني المنيع تعلق على ردة الفعل حول مقطع الفيديو الخاص بها.. وتروي التفاصيل

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علقت المُبتعثة تهاني المنيع على الرواج الكبير لمقطع الفيديو أثناء وقوفها أمام القاضي خلال تواجدها بأمريكا على خلفية دفع غرامات مرورية.

وقالت المنيع في مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن”، الذي يعرض على قناة “mbc”، إنها تخرجت ورجعت للمملكة منذ شهر ونصف، مشيرةً إلى أن المخالفة المرورية كانت بسيطة وتتعلق بموقف السيارة كونه لا يحق لها الوقوف أمام المنزل.

وأضافت أنها ارتكبت ست مخالفات قيمة كل واحدة منها 25 دولاراً أي ما يقارب 90 ريالاً، قبل أن تتضاعف الغرامة إلى ما يعادل 1200 ريال؛ بسبب تأخرها في الدفع، لذا كانت ملزمة بالذهاب للمحكمة.

ولفتت إلى أن تصويرها أثناء محاكمتها كان مفاجئة، خاصةً أنها لم تكن تتوقع وجود الكاميرات في المحكمة، مبينةً أن ردة فعل الناس على الفيديو كانت إيجابية.

وفق “أخبار 24”.

المُبتعثة تهاني المنيع تعلق على ردة الفعل حول مقطع الفيديو الخاص بها.. وتروي التفاصيل

أخبار محلية
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