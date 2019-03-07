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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة
07/03/2019   8:33 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية اليوم (الخميس) على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ستتأثران بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مبينةً أن شمال غرب المملكة ستكون فيه السماء غائمة جزئياً.

ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة (18-38 كم/ساعة) على أن تتحول مساءً إلى شمالية غربية، مع ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأشارت إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة (18-38 كم/ساعة)، وكذلك ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

أخبار محلية
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