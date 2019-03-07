دورات للسيدات في قيادة سيارات الإسعاف ضمن فعاليات معرض الدفاع المدني

أعلن جناح فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، عن عقد دورات للسيدات في قيادة سيارات الإسعاف، وذلك ضمن مشاركته بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة.
وأوضح مسؤول جناح فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ أسامة باقازي، أن الجناح يقدم يومياً 3 دورات تدريبية مفتوحة على الإسعافات الأولية والثانوية والإنقاذ والإطفاء لكل مرتادي السوق.
وأضاف باقازي وفقاً لـ”الوطن”، أن الفريق يسعى حالياً لعقد دورات للسيدات في قيادة سيارات الإسعاف، بعدما نجح أكثر من 500 سيدة في اجتياز دورات الغوص والإنقاذ على مستوى المملكة منهن 70 طبيبة و100 من مختلف التخصصات الطبية.