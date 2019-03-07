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أخبار محلية > بيان من السفارة السعودية بالبحرين بشأن هوية المتوفين والمصـابين بحـادث الجسر
07/03/2019   8:30 ص

بيان من السفارة السعودية بالبحرين بشأن هوية المتوفين والمصـابين بحـادث الجسر

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أعلنت سفارة المملكة لدى البحرين أن الأشخاص الأربعة الذين توفى اثنان منهم وأصـيب الآخران في حـادث جسر الملك فهد أمس (الأربعاء)؛ جراء تصادم مركبة وشاحنة واشتعال النيران فيهما، هم مواطنون سعوديون.

وأوضحت السفارة في بيان لها أمس، أنها تلقت اتصالاً يفيد بوقوع الحـادث في الجانب البحريني، وأنها ما زالت تتابع مع الجهات المختصة بالبحرين الحالة الصحية للمصـابين في الحادث، مقدمة التعازي لذوي المتوفين.

يذكر أن جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، قد شهد حـادث تصادم بين شاحنة ومركبة من نوع “تشارجر” على الجانب البحريني، ما أدى لاشتعال النيران، ونتج عنه وفاة شخصين وإصـابة اثنين آخرين.وفق “أخبار 24”.

بيان من السفارة السعودية بالبحرين بشأن هوية المتوفين والمصـابين بحـادث الجسر

أخبار محلية
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