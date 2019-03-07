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أخبار محلية > “تنفيذ بريدة” تحيل 3 مواطنين لـ”النيابة” بتهمة التلاعب بمزاد
07/03/2019   8:29 ص

“تنفيذ بريدة” تحيل 3 مواطنين لـ”النيابة” بتهمة التلاعب بمزاد

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أحال قاضٍ بمحكمة التنفيذ في بريدة 3 مواطنين للنيابة العامة بتهمة التلاعب بمزاد عام، ومحاولة التأثير على المزاد لاستيفاء دين بقيمة 3 ملايين و300 ألف ريال.

وبدأت الواقعة وفقاً لـ “الوطن”، بعد استقبال محكمة التنفيذ طلب تنفيذ ضد مواطن آخر يطالب بسداد مبلغ 3 ملايين و300 ألف ريال؛ حيث كفل المنفذ ضده رهناً عقارياً عبارة عن استراحة وقرر بيعه للسداد عن ذمة المدين.

وقبل بداية المزاد قدم مالك العقار عقد إيجار سنوياً بقيمة 350 ألف ريال لمدة 10 سنوات وبعد ترسية المزاد على شخص آخر، تقدم المستأجر مدعياً أن العقد صوري والأجرة غير صحيحة، ليقرر القاضي إحالة بائع العقار والمشتري والمستأجر للنيابة العامة.

“تنفيذ بريدة” تحيل 3 مواطنين لـ”النيابة” بتهمة التلاعب بمزاد

أخبار محلية
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