نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال: معظم قراراتي الخاصة أتخذها أثناء تواجدي في البر وخلال ممارسة المشي
07/03/2019   8:28 ص

بالفيديو.. الوليد بن طلال: معظم قراراتي الخاصة أتخذها أثناء تواجدي في البر وخلال ممارسة المشي

+ = -
521

كشف الأمير الوليد بن طلال أن غالبية قراراته المهمة يتخذها أثناء المشي في البر، داعياً كل المواطنين والمواطنات إلى ممارسة الرياضة سواء المشي أو السباحة أو غيرهما.

وقال الأمير الوليد بن طلال في مقطع فيديو صوّره الكاتب أحمد العرفج، إن علاقته مع المشي بدأت منذ أكثر من 50 سنة، مضيفاً: “أمشي يومياً ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل أو على الدراجة الهوائية”.

وتابع: “أهم شيء لدي هو المشي في البر، في عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارستي رياضة المشي”، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الوليد بن طلال: معظم قراراتي الخاصة أتخذها أثناء تواجدي في البر وخلال ممارسة المشي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031449.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.