بالفيديو.. الوليد بن طلال: معظم قراراتي الخاصة أتخذها أثناء تواجدي في البر وخلال ممارسة المشي

كشف الأمير الوليد بن طلال أن غالبية قراراته المهمة يتخذها أثناء المشي في البر، داعياً كل المواطنين والمواطنات إلى ممارسة الرياضة سواء المشي أو السباحة أو غيرهما.
وقال الأمير الوليد بن طلال في مقطع فيديو صوّره الكاتب أحمد العرفج، إن علاقته مع المشي بدأت منذ أكثر من 50 سنة، مضيفاً: “أمشي يومياً ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل أو على الدراجة الهوائية”.
وتابع: “أهم شيء لدي هو المشي في البر، في عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارستي رياضة المشي”، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم. وفق “أخبار 24”.
صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال ضيف فقرة #المشي_مع_العرفج:
معظم قراراتي الشخصية والعملية تتم في “البر” أو أثناء ممارسة رياضة المشي.#ياهلا_بالعرفج@arfaj1@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/Tkd2uQq261
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٦ مارس ٢٠١٩