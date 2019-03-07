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أخبار محلية > “الدفاع المدني” يحفز المواطنين بأجهزة آيفون للتوعية بأهمية أجهزة كاشف الدخان
07/03/2019   8:28 ص

“الدفاع المدني” يحفز المواطنين بأجهزة آيفون للتوعية بأهمية أجهزة كاشف الدخان

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وضعت المديرية العامة للدفاع المدني مسابقة بهدف زيادة الوعي بأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل.

ودعت مديرية الدفاع المدني في تدوينة عبر حسابها بـ”تويتر”، متابعيها للمشاركة بصورة تركيب كاشف الدخان في المنازل، والمشاركة أيضاً في هاشتاق “في بيتي كاشف دخان وأنت؟”.

وأعلنت المديرية عن تخصيص أربعة أجهزة “آي فون Xs” للمشاركين بالصور والمتفاعلين بالهاشتاق.

وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يحفز المواطنين بأجهزة آيفون للتوعية بأهمية أجهزة كاشف الدخان

أخبار محلية
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