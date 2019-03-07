“الدفاع المدني” يحفز المواطنين بأجهزة آيفون للتوعية بأهمية أجهزة كاشف الدخان

وضعت المديرية العامة للدفاع المدني مسابقة بهدف زيادة الوعي بأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل.
ودعت مديرية الدفاع المدني في تدوينة عبر حسابها بـ”تويتر”، متابعيها للمشاركة بصورة تركيب كاشف الدخان في المنازل، والمشاركة أيضاً في هاشتاق “في بيتي كاشف دخان وأنت؟”.
وأعلنت المديرية عن تخصيص أربعة أجهزة “آي فون Xs” للمشاركين بالصور والمتفاعلين بالهاشتاق.
شاركنا صورة تركیبك لكاشف الدخان في منزلك
من خلال منشن SaudiDCD@ والمشاركة في ھاشتاق #في_بیتي_كاشف_دخان_وأنت؟ للفوز بأحد أجھزة
آیفون Xs #كاشف_الدخان_لك_أمان pic.twitter.com/CesVtP3wor
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٦ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.