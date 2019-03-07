أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، أن 70 ألف أسرة سعودية مستفيدة من قروض الصندوق العقاري، بمبالغ وصلت إلى 2.1 مليار ريال حتى يناير 2019.
وقال العمودي، في تصريحات لـ “أخبار 24” على هامش ختام أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، الذي حضره وزير الإسكان ماجد الحقيل، والعديد من المستثمرين والخبراء، إن الصندوق يستهدف أن يصل عدد المستفيدين ما بين 125 ألف مواطن إلى 165، وهي فرصة لكثير من الأسر أن تستفيد.
وحول وجود منتجات جديدة للصندوق، بيّن العمودي أن المنتجات الحالية كافية، والوزارة عبر منصاتها تسمع أي احتياج للمواطنين، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.
وأشار إلى أن نسبة النمو في قروض الصندوق الآن وصلت إلى 295% عن يناير 2017، وهي مؤشرات إيجابية، وفي 2019 ستكون هناك قفزة كبيرة، مختتما تصريحاته بأن طموح الصندوق كبير ولن يهدأ إلا بتحقيق هدف 2020 بدعم 480 ألف مواطن.