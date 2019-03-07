التشهير والغرامة بحق مواطن ووافد عربي تورّطا بـ”التستر” في نشاط الاستقدام

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً بالتشهير والغرامة أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض بحق مواطن ووافد مصري، لإدانتهما بجريمة التستر التجاري وتورّطهما بمزاولة النشاط التجاري بالمخالفة، وذلك في إحدى شركات استقدام وتقديم الخدمات العمالية بمدينة الرياض.
وألزمت المحكمة الجزائية بالرياض المخالفين بدفع غرامة مالية، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، كما تمت إحالة القضية للجهات المعنية لمعاقبتهما وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وكان العامل الوافد قام بممارسة نشاط تجاري والعمل لحسابه الخاص بالمخالفة، حيث ضبط مراقبو الوزارة أدلة مادية وتعاملات مالية تؤكد تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وبناء عليه ثبت تمكين مالك المنشأة له من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه.حسب “أخبار 24”.