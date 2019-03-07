تفاجأ “مفحط” بدورية أمنية أمامه خلال ممارسته التفحيط وسط شارع عام في أحد أحياء شرق مدينة الرياض، معرضاً حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.
وثق ذلك مقطع فيديو يُظهر “المفحط” وهو يستعرض بالسيارة، وسط تشجيع من زملائه الذين وثقوا الواقعة، ليفاجأ بالدورية توقفه لمخالفته الأنظمة.
يشار إلى أن نظام المرور يفرض عقوبات مشددة على ممارسي “التفحيط”، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وتضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وفق “أخبار 24”.