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أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال: “روتانا” جامعة خرّجت رجالاً وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات
07/03/2019   1:21 ص

بالفيديو.. الوليد بن طلال: “روتانا” جامعة خرّجت رجالاً وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات

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أكد الأمير الوليد بن طلال أن مجموعة قنوات روتانا ساهمت في تخريج رجال وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات.

وقال الأمير، في مقطع فيديو صوّره الكاتب أحمد العرفج، إن مجموعة روتانا أشبه بجامعة تخرج منها الكثير من الرجال الأكفاء الذين شغلوا العديد من المناصب، أمثال سالم الهندي وتركي الشبانة وزير الإعلام والإعلامي تركي العجمة.

وأضاف أن كل قنوات روتانا مسخرة لخدمة المملكة العربية السعودية ورفع لوائها وإبقاء رايتها خفاقة في كل محافل العالم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الوليد بن طلال: “روتانا” جامعة خرّجت رجالاً وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات

أخبار محلية
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