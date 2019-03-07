بالفيديو.. الوليد بن طلال: “روتانا” جامعة خرّجت رجالاً وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات

أكد الأمير الوليد بن طلال أن مجموعة قنوات روتانا ساهمت في تخريج رجال وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات.
وقال الأمير، في مقطع فيديو صوّره الكاتب أحمد العرفج، إن مجموعة روتانا أشبه بجامعة تخرج منها الكثير من الرجال الأكفاء الذين شغلوا العديد من المناصب، أمثال سالم الهندي وتركي الشبانة وزير الإعلام والإعلامي تركي العجمة.
وأضاف أن كل قنوات روتانا مسخرة لخدمة المملكة العربية السعودية ورفع لوائها وإبقاء رايتها خفاقة في كل محافل العالم.
صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال:
جامعة #روتانا فرخت رجال وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات، مثل @TurkiAlajmahو@TurkiAlshabanah وكذلك@salhendi#ياهلا_بالعرفج#المشي_مع_العرفج@arfaj1@Alwaleed_Talalpic.twitter.com/XRt7zY9BN9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٦ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.