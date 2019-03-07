توقعات طقس الخميس.. وإنذار مبكر حول نشاط للرياح بالرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم ، نشرة توقعات الطقس ليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019، كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لساكني منطقة الرياض.
وتوقّعت الهيئة وجود عوالق ترابية وأتربة مثارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق: نجران، الأجزاء الجنوبية من الرياض، والأجزاء الجنوبية الشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وفيما يتعلّق بالرياض، أطلقت “الأرصاد” إنذاراً من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية لمدة 5 ساعات ابتداءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم، وذلك على مدن ومحافظات: المجمعة، الرياض، الخرج، حريملاء، المزاحمية، رماح، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة. وفق “أخبار 24”.
ومع وجود غيوم جزئية متوقعة شمال غرب المملكة، سجّلت نجران أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 31 درجة مئوية، فيما سجّلت تبوك أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.