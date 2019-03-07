“الإسكان” تطلق مشروعين جديدين شمال مدينة جدة يوفران نحو 2400 وحدة سكنية

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمدينة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”، وهما مشروعا “فينان” و”الجوهرة ريزيدينس” الواقعان شمال محافظة ومدينة جدة.
ويأتي مشروع “فينان” الواقع تحديداً بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، على مساحة 171,250 مترا مربعا لتوفير 1407 شقق سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، حيث تصل مساحاتها إلى 245 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا.
فيما يأتي مشروع “الجوهرة ريزيدينس”ذو الموقع الاستراتيجي، على مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، لتوفير 990 شقة سكنية بنموذجي تصميم، بأسعار تبدأ من 488 ألف ريال، مع توفير الخدمات وتخصيص مواقع للمدارس، وروضات الأطفال والمراكز الصحية، فضلاً عن توفر الحدائق العامة وملاعب الأطفال والمراكز التجارية.
ويواصل برنامج “سكني”، الذي يستهدف تسريع التملّك والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، بناء وتنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في 16 مدينة في مختلف مناطق المملكة بأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، حيث تتحمل الدولة الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي البرنامج.حسب “أخبار 24”.
ويستهدف “سكني” الذي خصص عام 2019 نحو 200 ألف خيار سكني، تقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر لتلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على كافة الخيارات والحلول التي يقدمها البرنامج، إضافة إلى المشاريع التي ينفذها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.