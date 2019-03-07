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أخبار محلية > “العمل” تنفي ما نُسب لوكيل الوزارة من أن رفض المجتمع لبعض المهن شكلّ عقبةً أمام التوطين
07/03/2019   1:17 ص

“العمل” تنفي ما نُسب لوكيل الوزارة من أن رفض المجتمع لبعض المهن شكلّ عقبةً أمام التوطين

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ما تم تداوله على لسان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد الإثنين الماضي، حول أن رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لأسباب غير منطقية يُعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين، غير صحيح.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الثلاثاء) إن وكيل الوزارة، خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان المواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل.وفق “أخبار 24”.

“العمل” تنفي ما نُسب لوكيل الوزارة من أن رفض المجتمع لبعض المهن شكلّ عقبةً أمام التوطين

أخبار محلية
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