بالصور.. استمرارا في استقبال زوار معرض مدني الخرج قبل ختامه غداً

واصلت ادارة الدفاع المدني فعاليات يومها الاخير لمعرضها المقام في مجمع جو مول بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي هو بعنوان ( سلامه الاطفال غايتنا ) الجدير بالذكر بأن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ١٤٤٠هـ لاقى كثافة بالزوار وخاصة من كافة مدارس المحافظة في الفتره الصباحيه لهذا اليوم الاربعاء
الموافق ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ حيث بلغ عدد المدارس (٤١) مدرسة بعدد طلاب مايقارب (٦٣٤)طالب وطالبه وكذلك الزوار في الفترة المسائية للعوائل والاطفال بلغ عدد الزوار للمعرض مايقارب (٢٩٣٨) زائر .
هذا وترحب ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالجميع وتدعو بالمبادرة بزيارة معرضها التوعوي والذي سيواصل استقبال زواره صباح غدا الخميس الفترة الصباحية فقط مع تمنياتنا لكم بالسلامة .