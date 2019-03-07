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أخبار الخرج > بالصور.. استمرارا في استقبال زوار معرض مدني الخرج قبل ختامه غداً
07/03/2019   1:16 ص

بالصور.. استمرارا في استقبال زوار معرض مدني الخرج قبل ختامه غداً

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واصلت ادارة الدفاع المدني فعاليات يومها الاخير لمعرضها المقام في مجمع جو مول بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي هو بعنوان ( سلامه الاطفال غايتنا ) الجدير بالذكر بأن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ١٤٤٠هـ لاقى كثافة بالزوار وخاصة من كافة مدارس المحافظة في الفتره الصباحيه لهذا اليوم الاربعاء
الموافق ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ حيث بلغ عدد المدارس (٤١) مدرسة بعدد طلاب مايقارب (٦٣٤)طالب وطالبه وكذلك الزوار في الفترة المسائية للعوائل والاطفال بلغ عدد الزوار للمعرض مايقارب (٢٩٣٨) زائر .
هذا وترحب ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالجميع وتدعو بالمبادرة بزيارة معرضها التوعوي والذي سيواصل استقبال زواره صباح غدا الخميس الفترة الصباحية فقط مع تمنياتنا لكم بالسلامة .

بالصور.. استمرارا في استقبال زوار معرض مدني الخرج قبل ختامه غداً

أخبار الخرج
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