انتشر على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لمبتعثة سعودية في أمريكا، أثناء وقوفها أمام القاضي بسبب ترك سيارتها في مكان غير مخصص لوقوف السيارات.
وكان اللافت في الفيديو والذي لقي استحسانا بين متداوليه، هو إسقاط القاضي جميع المخالفات عن المبتعثة، وثنائه عليها قائلاً لها “أنتي تتمتعين بسلوك ممتاز كشخص يدرس هنا”.
كما تعاطف القاضي مع الطالبة بعدما علم أن بعض الشبان حطموا زجاج سيارتها، فقرر عدم مخالفتها بعدما تكبدت تكلفة إصلاح سيارتها.
والمبتعثة هي تهاني عبدالله المنيع وتدرس في تخصص هندسة الشبكات من جامعة جونسن أند ويلز، وعادت للمملكة مؤخراً بعد انتهاء بعثتها التي استمرت خمس سنوات، وتعيش مع أسرتها الآن بمدينة الرياض.
وقالت تهاني إنه كان مسجلا عليها 6 مخالفات مرورية، ولم تكن تعلم أن هناك تصويرا حينما حضرت الجلسة، مشيرة بحسب “عكاظ” إلى أن الجلسة كانت قبل ثلاثة أشهر وتفاجأت بانتشار المقطع على مواقع التواصل.
وأضافت أن المقطع كان إيجابيا بشكل كبير وأسعد قلب والديها، ولا سيما بعد انتشار التعليقات الطيبة ودعوات الناس لها، مشيرة إلى أنها دائماً ما تكون مبتسمة وأن الجامعة اختارت صورة لها في حفل التخرج ووضعتها على غلاف مجلة الجامعة قبل ثلاثة أشهر.
أما القاضي الأمريكي فهو فرانك كابريو (81 عاماً)، من أصول إيطالية وقد ذاع صيته مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر مدى تعاطفه مع الأشخاص الذين يمثلون أمامه.
وفق “أخبار 24”.