أكد وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، والذي اختُتم بالرياض اليوم (الأربعاء)، برعاية الحقيل، وبحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، والعديد من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الحقيل أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق المستهدف بالوصول إلى نسبة 70%، وسيتيح للمواطنين إمكانية المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له.
وبيّن أنه في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يطمح أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام، وذلك بما يسهّل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة.
وفق “أخبار 24”.