وزير خارجية باكستان يشيد بجهود المملكة في تخفيف التوتر مع الهند.. ويؤكد إعادة السفير إلى نيودلهي خلال يومين

أشاد وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، شاه محمود قريشي، اليوم (الأربعاء) بجهود المملكة في تخفيف التوتر بين باكستان والهند.
وأكد قريشي – في تصريحات صحفية – أن بلاده اتخذن إجراءات عدة وخطوات نحو تحسين العلاقات مع الهند، وحل الخلاف القائم بين الجارتين النوويتين.
وأوضح أن من تلك الإجراءات استئناف المفاوضات بشأن فتح معبر “كرتاربور” الحدودي، وإعادة الاتصالات بين عمليات الجيشين الباكستاني والهندي. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن باكستان قررت كذلك إعادة سفيرها إلى نيودلهي خلال اليومين القادمين، منوهاً كذلك بالجهود التي بذلتها كل من الصين وتركيا وأمريكا والأردن والإمارات وروسيا في تخفيف التوتر بين بلاده والهند.