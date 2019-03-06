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أخبار محلية > مسؤول بالمالية: الإصلاحات الحكومية خفضت عجز الميزانية.. ونمو الناتج المحلي بنسبة 2.2%
06/03/2019   7:05 م

مسؤول بالمالية: الإصلاحات الحكومية خفضت عجز الميزانية.. ونمو الناتج المحلي بنسبة 2.2%

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قال مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية، الدكتور سعد الشهراني، إن الإصلاحات الحكومية أدت إلى خفض عجز الميزانية، وصاحب ذلك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، متوقعاً استمرار هذه الزيادة على المدى المتوسط.

وأضاف الشهراني، في كلمته خلال اللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية، أن برنامج تحقيق التوازن المالي يحوي إصلاحات اقتصادية ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت في العام 2018 تدابير تحفيزية، ما أدى لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.2%، وذلك مقابل 0.7% عن العام السابق. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المملكة تعمل على استخدام الإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق مستهدفات التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام ضمن السياسة المالية الهادفة لتحقيق رؤية السعودية 2030.

مسؤول بالمالية: الإصلاحات الحكومية خفضت عجز الميزانية.. ونمو الناتج المحلي بنسبة 2.2%

أخبار محلية
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