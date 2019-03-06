حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد إقامة مباريات دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في يوم الإثنين والثلاثاء 1 و2 أبريل المقبل.
واعتمدت اللجنة في يوم الإثنين 1 أبريل، مباريات الاتحاد والباطن في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والنصر والجيل في استاد الملك فهد بالرياض، والاتفاق والهلال في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي يوم الثلاثاء 2 أبريل مباراة التعاون والوحدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وقررت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 أبريل والتي سيتحدد في ضوئها طرفا المباراة النهائية وموعد إقامتها.
وبناء على ذلك قررت اللجنة إقامة الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت 11 مايو ويوم الأربعاء 16 مايو.
وفق “أخبار 24”.