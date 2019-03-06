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أخبار محلية > “الإسكان” تعتزم إطلاق مؤشرات توضح أسعار الإيجارات للوحدات السكنية
06/03/2019   7:02 م

“الإسكان” تعتزم إطلاق مؤشرات توضح أسعار الإيجارات للوحدات السكنية

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أن الوزارة ممثلة بالشبكة الإلكترونية “إيجار”، تعتزم إطلاق مؤشرات خلال الفترة المقبلة توضح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مختلف المناطق.

وأضاف السويلم وفقا لـ”الاقتصادية” أن المؤشر سيعتمد على العمليات الإيجارية وقيمتها المسجلة في شبكة “إيجار”، بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المؤشرات تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتيسير أعماله، وتعزيز الثقة فيه وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيه، إضافة لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

“الإسكان” تعتزم إطلاق مؤشرات توضح أسعار الإيجارات للوحدات السكنية

أخبار محلية
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