نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يطالب وزارة الحرس الوطني بالعمل على توطين جميع الوظائف لديها
06/03/2019   7:01 م

“الشورى” يطالب وزارة الحرس الوطني بالعمل على توطين جميع الوظائف لديها

+ = -
755

طالب مجلس الشورى وزارة الحرس الوطني بالاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات في توطين كافة الوظائف بالوزارة، وذلك بوضع خطة لتطوير قطاعاتها المختلفة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن مجلس الشورى دعا وزارة الحرس الوطني خلال مناقشته تقريرها السنوي لعام 1438/ 1439هـ أمس الثلاثاء إلى إنشاء مبانٍ ومرافق رياضية وترفيهية داخل معسكرات الحرس الوطني.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة لتحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات، كما طالب الوزارة بتفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية بتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها بما يتناسب والحكومة الرقمية.وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يطالب وزارة الحرس الوطني بالعمل على توطين جميع الوظائف لديها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031357.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.