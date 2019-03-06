“الشورى” يطالب وزارة الحرس الوطني بالعمل على توطين جميع الوظائف لديها

طالب مجلس الشورى وزارة الحرس الوطني بالاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات في توطين كافة الوظائف بالوزارة، وذلك بوضع خطة لتطوير قطاعاتها المختلفة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن مجلس الشورى دعا وزارة الحرس الوطني خلال مناقشته تقريرها السنوي لعام 1438/ 1439هـ أمس الثلاثاء إلى إنشاء مبانٍ ومرافق رياضية وترفيهية داخل معسكرات الحرس الوطني.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة لتحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات، كما طالب الوزارة بتفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية بتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها بما يتناسب والحكومة الرقمية.وفق “أخبار 24”.