إدارة السويلم تكاشف فيتوريا

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر موثوقة، أنَّ إدارة نادي النصر عقدت اجتماعًا خاصًا مساء أمس مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لمناقشته حول أسباب الخسارة أمس الأول أمام الوصل الإماراتي.
وبحسب المصادر ذاتها، واجهت إدارة سعود السويلم، المدرب البرتغالي بالأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة التي جرت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وفي المقابل وعد فيتوريا بالتصحيح خلال الفترة المقبلة. وأحرز الأوزبكي من أصل برازيلي فابيو دي ليما، هدفًا في الدقيقة 62، ليخسر الأصفر أولى مبارياته في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بعد 4 انتصارات محلية متتالية.