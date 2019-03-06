سييرا يرفض إراحة لاعبي الاتحاد.. وناظر يكافئهم بـ20 ألفاً

رفع مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لويس سييرا وتيرة الاستعداد لمواجهة فريق الفيحاء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث رفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز الكبير على فريق الريان القطري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا وقبل بداية التدريبات اجتمع المدرب مع اللاعبين وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة وطالبهم بطي صفحة بطولة آسيا والتركيز على المباريات المقبلة في الدوري للهروب من شبح الهبوط، بعدها انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة وأجرى اللاعبون الأساسيون تمارين استرجاعية وأجرى البقية تمارين اعتيادية وأقيمت مناورة كروية تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية والتكتيكة.
وقدم رئيس النادي لؤي ناظر مكافأة الفوز للاعبي الفريق بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز الكبير وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الفيحاء، وأن هذه المباراة هي بداية العودة الحقيقية للفريق. وفق “الرياض”.
من جهة أخرى يسعى الجهاز الطبي لتجهيز الرباعي المصاب عبدالعزيز البيشي وسانوغو وداكوستا وردريغيز للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائهم اللاعبين بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وحرمتهم من المشاركة مع الفريق في المباراة الماضية أمام الأهلي.
في إطار آخر بدأ بيع تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء عبر موقع منصة مكاني الإلكتروني الذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من الجماهير الاتحادية بعد العقوبة الآسيوية وحرمانهم من الحضور للمدرجات في أولى مبارياتهم في دوري أبطال آسيا.