السهلاوي يرفض الاستسلام.. ويحمس جماهير النصر برسالة قوية

رفض محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، رفع الراية البيضاء، بعد خسارة الفريق الأول أمام الوصل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويبتعد السهلاوي، عن تشكيل النصر، في الفترة الأخيرة، حيث قرر البرتغالي روي فيتوريا، الاستغناء عنه نهائيًا، ولا يزال مجلس الإدارة، يبحث كيفية فسخ العقد.
وقال السهلاوي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خسارتنا لمباراة، لا تعني نهاية المشوار، لا يزال لدى الفريق مباريات مهمة”.
ووجه نجم النصر، رسالة إلى مشجعي الفريق، قائلًا: “أنتم أكثر من يعلم بأنه لا يمكن ان يتأثر النصر بغياب أحد، إلا إن غابت جماهيره عنه”. وفق “أخبار 24”.
واختتم محمد السهلاوي، تغريدته بالقول: “نصركم بحاجتكم الجمعة يا جماهير الوفاء”.
ويستضيف النصر، يوم الجمعة المقبل، فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.