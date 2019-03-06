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أخبار محلية > مواطن ثلاثيني يطلق النار على آخر فيرديه قتيلاً بأحد شوارع الطائف
06/03/2019   1:10 م

مواطن ثلاثيني يطلق النار على آخر فيرديه قتيلاً بأحد شوارع الطائف

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استيقظت مدينة الطائف فجر اليوم الأربعاء على وقع جريمة قَتل، حيث أطلق مواطن في العقد الرابع من العمر النار على آخر فأرداه قتيلا، إثر خلاف نشب بينهما في أحد شوارع المدينة.

وطوقت الدوريات الأمنية حي السحيلي بمدينة الطائف، لتتمكن من القبض على الجاني وتوقيفه بمركز شرطة الشرقية والتحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت مصادر، أن الجاني والقتيل كلاهما في العقد الرابع من العمر، وأن الجاني صاحب سوابق، وأن خلافاً نشب بينه وبين القتيل، فأقدم الجاني على إطلاق 4 طلقات من مسدس من نوع “أبو محالة” على المجني عليه فأرداه قتيلا.وفق “أخبار 24”.

مواطن ثلاثيني يطلق النار على آخر فيرديه قتيلاً بأحد شوارع الطائف

أخبار محلية
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