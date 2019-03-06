لأجل صحتك.. اختبارات بسيطة لمعرفة إذا كان الكوب الورقي الذي تشرب فيه ملائماً أم لا

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدة إرشادات للمستهلكين لمعرفة مدى ملائمة الأكواب الورقية صحياً قبل استخدامها.
ونشرت المواصفات والمقاييس مقطع فيديو، تضمن عدداً من الاختبارات السهلة التي يمكن للمستخدم من خلالها معرفة إن كان المنتج جيداً أم رديئاً.
والاختبار الأول يسمى باختبار “القساوة” ويكون من خلال الضغط على الكوب باليد، وفي حال كان فيه قوة فإنه يكون جيداً، وفي حال كانت قساوته سيئة فإنه يعتبر سيئ الصناعة. وفق “أخبار 24”.
والشئ الثاني هو التأكد من وجود مسافة نحو 15 مللي أعلى الكوب بدون صبغيات، ونحو 10 مللي من الأسفل، حتى لا تنتقل هذه المادة الصبغية إلى الفم.
كما يمكن اختبار الكوب الورقي بوضع ماء ساخن فيه ثم ماء بارد، وفي حال تسرب الماء يعتبر المنتج سيئ الصنع يجب التخلص منه.
نويت تشتري اكواب ورقية؟
ننصحك بتطبيق الاختبارات التالية عند اختيارها.
بالتعاون مع: @SASOGOV#تعرف#خذ_العلم
Tips for buying paper cups#ConsumerProtection pic.twitter.com/jxxJjshISB
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) ٦ مارس ٢٠١٩