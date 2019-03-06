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أخبار محلية > دراسة مشروع جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة
06/03/2019   1:06 م

دراسة مشروع جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة

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تدرس منطقة مكة المكرمة العديد من القضايا التنموية بالمنطقة، منها مقترح لإنشاء مشروع جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المنطقة أمس الثلاثاء برئاسة أمير المنطقة خالد الفيصل، بحضور نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

وقدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضا عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات. وفق “أخبار 24”.

كما استعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشروعات أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصدا لعدد من المواقع التي تعاني التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.

دراسة مشروع جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة

أخبار محلية
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